Вагиф Мустафаев снимает в Кяльбаджаре фильм о Молле Насреддине – ФОТО

Съёмки фильма «Молла Насреддин: Друг тяжелых дней» продолжаются в Кяльбаджаре.

В Кяльбаджарском районе продолжаются съёмки полнометражного художественного фильма «Молла Насреддин: Друг тяжелых дней», который через язык кино отражает культурное наследие Азербайджана и общую память тюркского мира.

В съёмочной группе задейстованы продюсер фильма Заур Дарабзаде, автор сценария и режиссёр-постановщик - народный артист Вагиф Мустафаев, исполнительный продюсер Азер Гулиев, а также международная профессиональная команда из 100 человек. Подчеркнем, что данный проект вносит свой вклад в культурное возрождение на освобождённых территориях.

Вагиф Мустафаев, благодаря своему уникальному стилю и художественному мышлению по общественным темам, придаёт проекту высокую художественную ценность - под его руководством создаётся кинолента, в которой образ Моллы Насреддина представлен как просветителя, носителя духовного наследия.

«Молла Насреддин - это не только юмор и сатира, но и символ мудрости, иронии и художественного отклика на боль общества. Экранизация этого образа - для меня большая ответственность и моральный долг. Съёмки этого фильма на карабахской земле являются настоящим символом культурного возрождения», - рассказывает о проекте Вагиф Мустафаев.

Подчеркнем, что проект официально поддержан организацией TÜRKSOY и был принят на 40-м заседании Постоянного совета министров культуры стран-членов TÜRKSOY в рамках I Форума культуры Тюркского мира, прошедшего в октябре 2023 года в городе Шуша.

Производство фильма осуществляется созданной в 2023 году компанией Nasreddin Production MMC при поддержке министерств культуры стран-членов TÜRKSOY. Для съёмок также используются павильоны киностудии «Азербайджанфильм» имени Дж.Джабарлы. Помимо Азербайджана, съёмки пройдут в Турции, Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане.

«Этот проект - первый художественный фильм в тюркском мире, созданный в результате совместного сотрудничества всех тюркоязычных стран. Мы не только заново оживляем наследие Моллы Насреддина, но и выстраиваем культурные мосты, устанавливая прочные связи с известными продюсерами тюркского мира. Этот фильм, снимаемый в Карабахе, станет как историческим, так и духовным наследием для будущих поколений», - отмечает Заур Дарабзаде.

Отметим, что этот международный проект не только объединяет общие культурные ценности тюркского мира, но и вносит значимый вклад в популяризацию художественного и исторического облика Карабаха через кинематограф.