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Еще 4 человека, объявленные в международный розыск, были экстрадированы в нашу страну

First News Media19:15 - Сегодня
Еще 4 человека, объявленные в международный розыск, были экстрадированы в нашу страну

В соответствии с требованиями Конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» Генеральная прокуратура Российской Федерации удовлетворила ходатайства Генеральной прокуратуры об экстрадиции граждан Азербайджанской Республики Йолчуева Анара Эльмар оглу, Меликли Рейхан Мирбала гызы, Асланова Замига Гурбанали оглу и Захарова Эльшана Муса оглу.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, поскольку у этих лиц были выявлены основательные подозрения в совершении преступных действий, предусмотренных соответствующими статьями Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, были приняты решения о привлечении их в качестве обвиняемых лиц, и в связи с уклонением от следствия они были объявлены в международный розыск.

Указанные лица были задержаны на территории России и доставлены в Азербайджан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

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