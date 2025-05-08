Скончался ветеран Отечественной войны - ФОТО

Сегодня в Баку скончался участник Отечественной войны Ахмедов Гусейн оглу.

Информация о смерти гази была распространена в социальных сетях. Причина смерти не была уточнена.

Сообщается, что тело покойного было отправлено из столицы в Нахчыван для захоронения.

Метлеб Ахмедов добровольно вступил в ряды Вооружённых сил и принимал участие в боевых действиях. За храбрость и самоотверженность он был удостоен медалей «За освобождение Физули» и «За освобождение Ходжавенда».