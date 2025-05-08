Скончался ветеран Отечественной войны - ФОТО
Сегодня в Баку скончался участник Отечественной войны Ахмедов Гусейн оглу.
Информация о смерти гази была распространена в социальных сетях. Причина смерти не была уточнена.
Сообщается, что тело покойного было отправлено из столицы в Нахчыван для захоронения.
Метлеб Ахмедов добровольно вступил в ряды Вооружённых сил и принимал участие в боевых действиях. За храбрость и самоотверженность он был удостоен медалей «За освобождение Физули» и «За освобождение Ходжавенда».
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