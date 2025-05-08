Эльдар Азизов: Сегодня Азербайджан по уровню жизни может сравнивать себя с Францией

Глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов считает, что Азербайджан, опередив по своему развитию другие постсоветские страны, может сегодня сравнивать себя с Францией.

Об этом, как передает Report, Эльдар Азизов заявил на мероприятии, посвященном 102-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева и открытию нового корпуса административного здания Бакинской городской прокуратуры.

Он также отметил, что в органах прокуратуры, как и во всех сферах, наблюдается развитие.

«Молниеносными темпами ведутся работы на освобожденных от оккупации территориях. Наряду с этими территориями, идет развитие в столице и других регионах, проводятся реформы. В других постсоветских странах наблюдается застой, но у нас развитие идет быстрыми темпами. В Азербайджане высокий уровень жизни. Сегодня мы можем себя сравнивать и с Францией. В настоящее время мы продвинулись гораздо дальше постсоветских стран. Хотя мы и маленькая страна, наше слово имеет вес», - сказал Э.Азизов.