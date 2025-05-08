Главы МИД Азербайджана и Вьетнама обсудили вопросы активизации сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 8 мая встретился с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Вьетнама Буи Тан Соном.

По сообщению пресс-службы МИД, на встрече были обсуждены перспективы развития стратегического партнерства между Азербайджаном и Вьетнамом, будущее двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также вопросы региональной и международной безопасности.

Была подчеркнута исключительная важность взаимных визитов и контактов между двумя странами, особенно госвизита генсека ЦК Компартии Вьетнама То Лама в Азербайджан, а также принятия в рамках указанного визита Совместной декларации о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Вьетнамом.

Отмечались также наличие широких перспектив сотрудничества в сферах экономики, торговли, оборонной промышленности, энергетической безопасности, в транспортно-коммуникационной и гуманитарной сферах и необходимость применения ряда механизмов для стимулирования использования этих возможностей, включая политические консультации и платформу межправительственной комиссии.

Были обсуждены вопросы сотрудничества в рамках региональных и международных организаций, включая ООН, Движение неприсоединения и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), подчеркнута важность дальнейшей взаимной поддержки и солидарности.