При поддержке Министерства науки и образования и организации Республиканского дома художественного творчества молодежи в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова состоялся финальный концерт республиканского конкурса вокалистов «Sən elə bir zirvəsən», посвященный 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

В мероприятии приняли участие заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов, заместитель председателя Республиканского комитета свободного профсоюза работников образования Азербайджана Мирза Джафарзаде, заместитель председателя Госкомитета Азербайджанской Республики по проблемам семьи, женщин и детей Айнур Софиева, профессор Диляра Сеидзаде, депутаты, деятели культуры и искусства.

На концерте прозвучали песни и стихи, посвященные общенациональному лидеру, а также его любимые песни и танцевальные композиции.

Студенты, занявшие первое, второе и третье места в конкурсе, были награждены почетными грамотами и подарками со стороны Министерства науки и образования.

В конкурсе, который проводился в феврале-мае, приняли участие около 1000 студентов профессиональных и средних специальных учебных заведений, действующих в системе Министерства науки и образования, в номинациях «Поэзия», «Эстрадные песни азербайджанских композиторов», «Коллективное исполнение», «Классификация и народные песни», «Танец». Всего на республиканский этап вышли 207 студентов, в том числе 94 из 32 профессиональных учебных заведений и 113 из 26 средних специальных учебных заведений. Деятели культуры и искусства определили 125 победителей в 5 номинациях.

Следует отметить, что целью конкурса было информирование молодежи о неоценимых заслугах великого лидера Гейдара Алиева в сохранении и укреплении независимости нашей страны, создании правового демократического государства и его всестороннем развитии, а также эффективная организация досуга молодежи, раскрытие ее талантов и способностей, повышение ее интереса к культуре речи, художественному исполнению, поэзии и искусству.