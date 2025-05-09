В СГБ была отмечена 102-я годовщина со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО

По случаю 102-й годовщины со дня рождения почетного руководителя органов безопасности Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева начальник Службы Государственной Безопасности (СГБ) генерал-полковник Али Нагиев и сотрудники Службы глубоко почтили память великой личности на Аллее почетного захоронения, возложили венки и цветы к его могиле.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, к ее могиле были возложены цветы.

Затем на мероприятии, состоявшемся в актовом зале СГБ, минутой молчания была почтена светлая память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность и суверенитет нашей страны, после чего прозвучал Государственный Гимн.

Выступая на мероприятии, начальник СГБ генерал-полковник Али Нагиев сначала подробно рассказал о 25-летней славной деятельности Великого Лидера в органах безопасности, исключительных заслугах гениального руководителя в развитии этого учреждения, а также о решительных шагах, предпринятых им в направлении национализации органов безопасности, отметил, что идея преданности народу и государству, которая была заложена в этих органах Гейдаром Алиевым, всегда берутся за основу личным составом Службы.

Генерал-полковник Али Нагиев заявил, что период руководства Азербайджаном общенационального лидера Гейдара Алиева вписан в историю страны золотыми буквами, сопровождался всесторонним развитием всех сфер в республике, непрерывным прогрессом и подъемом Азербайджана, а также формированием стратегии государственности, усилением национальной идеи и укреплением независимости.

Подчеркнув, что под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, успешно продолжающего политическую линию Великого Лидера, наша страна уверенно движется к новым вершинам и достигает значительных успехов во всех направлениях, начальник Службы сказал, что благодаря вниманию и заботе главы государства деятельность органов безопасности также поднялась на качественно новый уровень, и задачи возложенные на сотрудников Службы и впредь будут выполняться достойно.

Затем мероприятие продолжилось другими выступлениями, и сотрудникам, отличившимся в службе, были вручены награды.