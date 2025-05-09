Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Вьетнамом в сфере информационных технологий, цифровизации и кибербезопасности
Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев встретился с министром науки и технологий Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Мань Хунгом, находящимся с визитом в Баку.
Об этом сказал министр Рашад Набиев.
«Мы обсудили сотрудничество между нашими странами в сфере ИТ, цифровизации, технологий и кибербезопасности.
В то же время мы провели обмен мнениями о будущей деятельности вьетнамских ИТ-компаний в Азербайджане», - добавил министр.
Источник: АЗЕРТАДЖ
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