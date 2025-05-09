Сотрудники МЧС спасли женщину, упавшую с моста в овраг в Лерикском районе - ВИДЕО

В Лерикском районе 62-летняя женщина пострадала при падении с высоты

Как сообщили в МЧС, инцидент произошёл в селе Сивакеран Лерикского района.

По полученной информации, женщина, прогуливаясь в лесной местности, упала с пешеходного моста в овраг и получила травмы различной степени тяжести. На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели Южного регионального центра МЧС.

После оценки обстановки было установлено, что пострадавшая — Э. Аббасова 1963 года рождения — находилась в беспомощном состоянии. Сотрудники МЧС оказали ей первую помощь, эвакуировали из оврага и передали бригаде скорой медицинской помощи.