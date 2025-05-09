Пакистанская делегация посетила Национальный университет обороны - ФОТО - ВИДЕО

В рамках учебной поездки делегация, состоящая из руководителей и слушателей курса «Национальная безопасность и война» Национального университета обороны Исламской Республики Пакистан, посетила Национальный университет обороны Азербайджана, собщили в Минобороны.

В ходе визита делегация была подробно проинформирована о деятельности университета, проводимых реформах и предстоящих целях, были продемонстрированы презентации. Между военными учебными заведениями двух стран был проведен обстоятельный обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах двустороннего сотрудничества.

Выступивший на встрече заместитель ректора Национального университета обороны по научной части - ректор Военного научно-исследовательского института генерал-майор Ариф Гасанов поприветствовал делегацию Пакистана и рассказал о крепких дружеских и братских отношениях между Азербайджаном и Пакистаном. Была отмечена важность углубления двустороннего сотрудничества в области военного образования.

Затем были проведены переговоры по поводу новых учебных заведений, которые планируется создать в ближайшем будущем при Национальном университете обороны.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано фото на память.