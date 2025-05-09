В Агдаше перевернулся грузовой автомобиль: двое пострадавших

В Агдаше перевернулся тяжеловесный грузовик, в результате чего пострадали водитель и пассажир.

Как сообщает АПА, инцидент произошел на участке основной магистрали Баку–Газах.

Во время проишествия водитель топливозаправщика потерял управление, в результате чего автомобиль съехал с дороги и перевернулся.

На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов. Водитель и пассажир получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В настоящее время по факту проводится расследование.