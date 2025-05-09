В результате повышения уровня Куры некоторые районы оказались затопленными

В Сабирабаде из-за повышения уровня реки Кура затоплены заросшие тамариском участки.

Как сообщает АПА, в результате проливных дождей вода из Куры вышла на прибрежные территории сёл Хашимханлы и Этджелер Сабирабадского района, затопив заросли тамариска.

В некоторых местах оказались под водой и озеленённые участки. На данный момент угрозы затопления жилых домов нет.

Ситуация может измениться в зависимости от дальнейших осадков.