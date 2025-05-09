В результате повышения уровня Куры некоторые районы оказались затопленными
В Сабирабаде из-за повышения уровня реки Кура затоплены заросшие тамариском участки.
Как сообщает АПА, в результате проливных дождей вода из Куры вышла на прибрежные территории сёл Хашимханлы и Этджелер Сабирабадского района, затопив заросли тамариска.
В некоторых местах оказались под водой и озеленённые участки. На данный момент угрозы затопления жилых домов нет.
Ситуация может измениться в зависимости от дальнейших осадков.
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