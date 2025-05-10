В Мадриде прошел массовый митинг за отставку премьера Испании

В Мадриде прошли протесты за отставку премьер-министра Испании Педро Санчеса.

Об этом сообщает El Pais.

«25 тысяч человек собрались в полдень в эту субботу на площади Колумба в Мадриде», — говорится в публикации.

Участники акции размахивали флагами Испании и несли баннеры, на которых премьера называли предателем. Митингующие также призывали посадить политика в тюрьму за действия правительства во время наводнений в Валенсии.

Источник: Gazeta.Ru