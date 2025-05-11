ГЭЦ Азербайджана провел вступительный экзамен в магистратуру вузов

Государственный экзаменационный центр сегодня провел вступительный экзамен в магистратуру высших учебных заведений (II попытка).

Экзамен был организован в 82 зданиях в Баку, Сумгайыте, Абшероне, Нахчыване, Гяндже, Мингячевире и Лянкяране.

Экзамен начался в 10:00 и продолжался 3 часа 30 минут.

По предварительным данным, никаких нарушений зафиксировано не было.

С 12 мая в ГЭЦ начнется обработка экзаменационных материалов. Результаты экзамена будут объявлены в два этапа. В течение 2-3 дней после экзамена будут объявлены результаты закрытых и кодированных открытых заданий. Итоговый экзаменационный балл будет представлен после проверки заданий эссе в течение 6 недель.

Отметим, что после завершения экзамена участникам разрешили забрать с собой буклеты с вопросами.

С правильными ответами на тестовые задания (закрытые и кодируемые открытые), использованные на экзамене, можно ознакомиться здесь. Участники экзамена могут получить объяснения тестовых заданий здесь.

Источник: Report