В Азербайджане впервые организован Форум знаний «Олимпиада» - ФОТО

Первый в Азербайджане Форум знаний «Олимпиада» состоялся 11 мая во дворце «Гюлистан» при поддержке Молодежного фонда. Организатором выступил центр Fred’s English.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в форуме приняли участие в общей сложности 600 человек. Возможность проверить свои знания английского языка получили школьники, подростки и молодежь в возрасте от 7 до 29 лет. Также участники прослушали мотивационные выступления известных наставников и получили ценные рекомендации по вопросам личностного и профессионального развития.

По завершении мероприятия все участники были отмечены сертификатами и награждены различными подарками от спонсоров.

Отметим, что организация Форума знаний «Олимпиада» направлена на развитие интеллектуального потенциала азербайджанской молодежи, повышение их знаний иностранных языков и стимулирование социальной активности.