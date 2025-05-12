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Forbes: Почему стоит посетить яркий и многоликий Баку — столицу Азербайджана

First News Media14:48 - Сегодня
Forbes: Почему стоит посетить яркий и многоликий Баку — столицу Азербайджана

Всемирно известное издание Forbes посвятило статью азербайджанской столице, ее красотам, традициям, кулинарии.

Представляем читателям адаптированную и сокращенную версию данной статьи:

«Азербайджан, расположенный на перекрестке Европы и Азии, — это настоящий культурный и географический вихрь, вобравший в себя персидские, тюркские, арабские и русские влияния. Как шутят сами жители: «Мы называем этот большой коктейль — Азербайджан». И действительно, немногие города мира могут похвастаться таким богатым историческим багажом и стратегическим положением, как Баку.

Город контрастов и энергии

Столица, основанная более 16 веков назад, — это нечто большее, чем просто политический и экономический центр страны. Она впечатляет своей динамичностью, архитектурой и яркой ночной жизнью. Просторные улицы, сверкающие небоскребы и благоустроенные набережные создают атмосферу современного мегаполиса. Но при этом здесь царят спокойствие и безопасность — уровень преступности в Баку один из самых низких в регионе.

Баку — город нефти, вина и открытых сердец

Баку — это еще и энергетическая столица региона. С древнейших времен здесь добывали нефть, о чем писал даже Марко Поло. В XIX веке именно в Баку Альфред Нобель вместе с братьями основал первую зарубежную нефтяную компанию, а позже здесь был построен первый в мире стальной танкер. Даже Черчилль называл Баку «троном нефтяной королевы». А во времена Второй мировой войны Гитлер открыто признавал, что без бакинской нефти ему не выиграть войну.

Но современный Баку — это не только нефть, но и высококачественное оливковое масло, и развитая винодельческая отрасль. Винные бары у Каспийского побережья предлагают местные сорта вроде белого «Баян Шира» и красного «Мадраса», а также уникальные фруктовые вина — например, гранатовое. Атмосфера здесь душевная, искренняя — нередко ужин заканчивается танцами и дружескими тостами.

Архитектура и дух времени

Пожалуй, ни один гость Баку не уедет, не сфотографировав знаменитые Огненные башни, которые по вечерам сверкают цветными огнями. Или здание Музея ковра, выполненное в форме свернутого ковра — символа многовекового искусства ткачества. Архитектурная жемчужина — Центр Гейдара Алиева, спроектированный Захой Хадид, — поражает воображение плавными линиями и яркими экспозициями.

А тем, кто хочет почувствовать дыхание древности, стоит пройтись по мощеным улочкам Ичери шехер — Старого города. Здесь находятся Девичья башня и Музей миниатюрных книг, а также уютные дворики, где, кажется, остановилось время.

Гастрономия: от долмы до тархуна

Азербайджанская кухня — это вкусовая симфония свежести и насыщенности. Попробуйте долму — мясо с рисом и луком, завернутое в виноградные листья, или традиционный плов с изюмом, финиками и каштанами. Нередко его подают с густым соусом из зелени и мяса — говядины или баранины. Настоящие гурманы оценят фисинджан — пряный плов с фрикадельками из ягнятины, орехами и гранатовым соусом, приготовленный в глиняном горшочке.

А на десерт можно попробовать мороженое из тархуна с грушами, сваренными в вине, инжиром, орехами, специями и мускатом — под традиционный чай в стеклянном стакане армуду.

Удобный транспорт и гостеприимство

Добраться до Баку несложно — Международный аэропорт Гейдар Алиев принимает прямые рейсы из 33-х стран, включая Лондон, Париж, Милан, Стамбул, Москву и Дубай. Городской транспорт представлен метро, такси Bolt и Yango, зелеными автобусами и удобными маршрутами. Американским гражданам для въезда потребуется виза, которую можно получить онлайн в течение трех часов.

Баку — это больше, чем город. Это - энергия, вкус и история. Это - восточное гостеприимство в европейской оболочке. Это - место, куда хочется возвращаться».

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