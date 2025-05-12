Группа компаний PASHA покрывает расходы на образование членов семей шехидов и ветеранов войны

Группа компаний PASHA в рамках партнерства с Фондом YAŞAT покрывает расходы на образование членов семей шехидов и ветеранов войны.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, расходы на обучение представителей указанных категорий как внутри страны, так и за рубежом на различных уровнях образования берут на себя PASHA Holding и его дочерние компании — PASHA Insurance и PASHA Life Insurance.

В данный список включены в общей сложности 282 человека, среди которых есть как обучающиеся в отечественных, так и в зарубежных образовательных учреждениях. Среди зарубежных вузов — Университет Катип Челеби в Измире (İzmir Katip Çelebi Universiteti), Государственная академия статистики, учета и аудита Украины, Киевский национальный университет технологий и дизайна, Комратский государственный университет Молдовы и другие. Общая сумма оплаченного обучения превышает 1,5 миллиона манатов.

Отметим, что уже полностью оплачены расходы на обучение в отечественных вузах за 2025–2026 учебные годы. До конца июня планируется завершение оплаты обучения и за границей.

Напомним, что поддержка семей шехидов и ветеранов — одно из ключевых направлений социальной ответственности PASHA Holding. В этой связи PASHA Holding является основным партнером лагерей, организуемых Фондом YAŞAT.

Кроме того, с 2023 года PASHA Holding реализует программу социальной поддержки не достигших 18 лет детей шехидов, павших в 44-дневной Отечественной войне. В рамках программы по случаю таких праздников, как Новый год, Новруз, Гурбан и Рамазан, и Дня Победы семьям шехидов передаются праздничные подарки от PASHA Holding и сети супермаркетов Bravo, предоставляются страховые услуги от PASHA Insurance, а также вручаются школьные принадлежности.

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