Ввоз некоторых саженцев в Азербайджан для посева освобожден от пошлины

В Азербайджане некоторые растения, ввозимые для посева, будут освобождены от уплаты таможенной пошлины.

Соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, на основании подтверждающего документа, выданного Министерством экологии и природных ресурсов, деревья, кустарники, саженцы и травянистые растения, импортируемые для посева, не будут облагаться пошлиной.

Решение вступит в силу через 30 дней со дня публикации.

Источник: Report