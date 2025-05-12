МИД Азербайджана приветствует решение о самороспуске РКК

Мы приветствуем заявление о самороспуске РКК — это значимый шаг на пути к достижению прочного мира и стабильности в регионе.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Азербайджана, опубликованном в социальных сетях.

«Ожидаем скорейших практических шагов по полному устранению террористической угрозы в регионе. Выражаем признательность братской Турции за её твёрдую позицию в борьбе с терроризмом, обеспечение безопасности и вклад в укрепление стабильности», — отмечается в публикации.

Напомним, что сегодня РКК официально объявила о своём самороспуске.