Свидетель трагедии в Башлыбеле: Военнослужащие армянской армии при виде мирных жителей без вопросов убивали их

На продолжившемся в Бакинском военном суде в понедельник судебном процессе дал показания потерпевший Габиль Алескеров, свидетель резни в селе Башлыбель Кяльбаджарского района, учиненной вооруженными силами Армении.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в своих показаниях Г.Алескеров заявил, что известие об оккупации Кяльбаджара армянской армией они получили по радио.

Он отметил, что, узнав о нападении на Башлыбель подразделений вооруженных сил Армении, люди попытались покинуть село, направившись в сторону тоннеля, но увидели, что армяне осадили Кяльбаджар.

«5 апреля в Башлыбеле стали раздаваться выстрелы. Напавшие на село армяне грабили дома. Мы прятались в пещерах, чтобы обезопасить себя. Вычислив наше укрытие, они начали стрелять в нас. После того как они забросали пещеры, где мы прятались, газовыми бомбами, оставаться внутри стало невозможно. Хотя я вышел наружу и сказал, что все внутри мертвы, мне не поверили. Они потребовали, чтобы я позвал и вывел наружу прячущихся в пещерах людей», - подчеркнул Г.Алескеров.

Потерпевший добавил, что в результате нападения армянской армии на село его мать получила ранение в руку: «Когда я отправился за матерью, они застрелили ее. Большинство людей, что были с нами, составляли пожилые и женщины. Армяне при виде мирных жителей без вопросов убивали их. Там были и ливанские армяне. Меня они убить не смогли, так как мне удалось сбежать. Они сожгли старика в доме культуры, от него осталась только голова. А одну женщину они бросили в воду, и она умерла от обморожения. Они и животных убивали безжалостно».

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении; военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.