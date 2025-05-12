В Карсе почтили память архитектора государственности Азербайджана - ФОТО

Торжественная церемония, приуроченная к 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа, состоялась в понедельник, 12 мая, в Профессионально-техническом анатолийском лицее имени Гейдара Алиева в турецком городе Карс.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии, организованном руководством лицея при поддержке генерального консульства Азербайджана в Карсе, приняли участие дипломаты, представители администрации губернатора, Управления образования и муниципалитета Карса, учащиеся и преподаватели образовательного учреждения.

Был показан документальный фильм, посвященный памяти выдающегося государственного деятеля.

Обращаясь к собравшимся, советник по вопросам образования посольства Азербайджана в Анкаре Наджиба Насибова рассказала о жизненном пути и вкладе общенационального лидера в становление и развитие государственности Азербайджана. Она подчеркнула, что с именем Гейдара Алиева связаны судьбоносные шаги, заложившие основу достижений современного Азербайджана, напомнила о роли великого политика в укреплении связей нашей страны с тюркским миром, в том числе с Турцией, а также призвала молодежь чтить наследие и следовать заветам архитектора государственности Азербайджана Гейдара Алиева и основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

Выступивший далее генеральный консул Азербайджана в Карсе Замин Алиев коснулся спасительной миссии великого Гейдара Алиева, отметив, что общенациональный лидер вернулся к руководству Азербайджаном в очень сложный для нашей страны период, что стало поистине историческим шансом для республики.

Генконсул подчеркнул, что Гейдар Алиева всегда ценил связи с братской Турцией, стремился к всестороннему сотрудничеству между двумя странами. В этой связи он привлек внимание к подписанию Шушинской декларации, которая вывела отношения двух братских стран на уровень союзничества.

«Такие великие лидеры, как Гейдар Алиев и Мустафа Кемаль Ататюрк, завещали нам сильные государства с тем, чтобы поколения граждан Азербайджана и Турции жили свободно и независимо. Каждый житель наших стран должен осознавать истинную ценность этого бесценного наследия», - сказал З.Алиев, призвав молодежь помнить историю.

По его словам, дальновидный курс Гейдара Алиева сегодня претворяется в жизнь благодаря политике Президента Ильхама Алиева.

Далее дипломат напомнил, что общенациональный лидер азербайджанского народа в 2002 году посещал Карс и именно по его поручению в этом городе было открыто генконсульство Азербайджана.

З.Алиев выразил уверенность в том, что единство и солидарность Азербайджана и Турции являются залогом успеха в противодействии любым вызовам.

Мероприятие завершилось награждением группы учащихся и преподавателей лицея.