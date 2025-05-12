Продолжился суд над лицами, обвиняемыми в совершении многочисленных преступлений против азербайджанского народа - ФОТО

12 мая продолжилось открытое судебное заседание по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Лёвы Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти или насильственном удержании власти и многочисленных других преступлениях.

Как сообщает Trend, на судебном заседании, состоявшемся в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья – Гюнель Самедова), каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые, их защитники, часть потерпевших лиц, их правопреемники и представители, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Сначала судья Зейнал Агаев представил потерпевшим, впервые участвующим в судебном разбирательстве, судебный состав, переводчиков и т.д., а также разъяснил их права и обязанности в соответствии с законодательством.

В суде потерпевшие дали показания об уничтожении вооруженными силами Армении в рамках оккупационной политики этой страны азербайджанцев в Кяльбаджарском районе, в том числе в селе Башлыбель, в местности под названием «Тоннель» и на других территориях данного района, а также об учинении ими особо тяжких преступлений в отношении мирных граждан только по той причине, что они являлись азербайджанцами.

Потерпевший Эльшад Алышов в своих показаниях заявил, что после оккупации Кяльбаджара они были вынуждены покинуть Башлыбель и что в то время они вместе с матерью, сестрой, младшим братом, двоюродными сестрами и невесткой дяди хотели покинуть район на машине со стороны тоннеля.

В ответ на вопрос старшего помощника генерального прокурора Вюсала Алиева потерпевший сказал, что у него не было оружия для самообороны, одна из пуль, выпущенных армией Армении во время инцидента, попала в ногу его матери: «Они окружили тоннель. Когда мы проезжали оттуда, они открыли огонь по нашей машине. В результате моя мать получила ранение в ногу, а сестра – сквозное ранение в рот. Я пронес мать на спине 300 метров. Машина Юсифа (соседа – ред.) также была обстреляна. Когда я подошел, чтобы проверить машину, я оставил маму и посмотрел на машину Юсифа. Но я не смог вытащить ни ее (мать – ред.), ни других, за исключением моего брата. До сих пор нет никаких известий об их судьбе».

Заявив, что они выехали в путь вместе с соседом Юсифом, потерпевший также отметил, что машина, в которой они находились, тоже подверглась обстрелу. Затем он сказал: «Юсиф был ранен в 50-60 метрах от машины. Его брат погиб, а его жена и племянница получили ранения».

Другой потерпевший Эльшад Азизов показал, что получил пулевое ранение в руку в результате нападения армянских вооруженных сил на Башлыбель, при атаке погибли 12 человек. Он отметил, что армия Армении грабила дома жителей села, угоняла скот.

Он отметил, что после нападения вооруженных сил Армении Кяльбаджар оказался практически в полной осаде и местное население было вынуждено спасаться бегством по дороге в направлении Мурова. Те, кто не смог покинуть район, укрылись в горных пещерах и оставались в Кяльбаджаре до июля. Потерпевший добавил, что вооруженные силы Армении в момент оккупации села не позволяли мирным жителям покинуть его.

По словам Э.Азизова, только спустя 113 дней им удалось потайными путями добраться до Дашкесанского района.

В ответ на вопрос начальника отдела Управления Генеральной прокуратуры по поддержанию государственного обвинения Насира Байрамова потерпевший заявил, что территориальные притязания Армении на Кяльбаджар начались еще в 1987–1988 годах: «Армяне оказывали давление на азербайджанцев, чтобы те покинули свои дома. До оккупации Кяльбаджара в районе происходили различные трагедии. До захвата села в Башлыбеле проживало более 1500 человек».

Отвечая на вопрос государственного обвинителя Тараны Мамедовой, потерпевший заявил, что во время оккупации Кяльбаджара вооруженные силы Армении окружили мирное население с четырех сторон: «Целью было уничтожение населения. Мирным азербайджанцам не дали возможность уйти. Единственный путь спасения пролегал через горную дорогу в направлении Мурова».

Другой потерпевший – Габиль Алескеров в своих показаниях сообщил, что 5 апреля в Башлыбеле начали раздаваться выстрелы.

«Напавшие на село военнослужащие вооруженных сил Армении грабили дома. Мы укрывались в пещерах, чтобы обезопасить себя. Когда они обнаружили наше укрытие, начали обстреливать его. После того как внутрь бросили газовые бомбы, там стало невозможно находиться. Я вышел наружу и сказал, что внутри все погибли, но они не поверили. Они потребовали от меня, чтобы я позвал людей, скрывающихся в пещере, и вывел их наружу», - подчеркнул Г.Алескеров.

Потерпевший также добавил, что в результате нападения армянской армии на пещеру его мать получила огнестрельное ранение в руку: «Когда я пошел за матерью, ее застрелили. Среди нас было много пожилых людей и женщин. Вооруженные силы Армении убивали мирных жителей без всяких вопросов, как только видели их. Среди нападавших были и наемники из иностранных государств. Чтобы не оказаться в плену, я побежал в надежде, что меня убьют. Но мне удалось убежать. Пожилого мужчину они сожгли в доме культуры – только голова осталась. Одну женщину бросили в воду, и она замерзла насмерть, потому что было очень холодно. Они беспощадно убивали и животных».

Отвечая на вопрос помощника генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли, Г.Алескеров заявил, что единственным выходом из Башлыбеля была дорога, известная как «Тоннель». Однако армянская армия устроила там засаду и перекрыла путь. Так как в районе не было леса, чтобы спрятаться, вся надежда была на пещеры. По словам потерпевшего, в пещерах они провели много дней в темноте, голоде и жажде. Потерпевший отметил, что они либо должны были умереть с голоду в пещерах, либо, рискуя жизнью, тайком по ночам возвращаться в село за едой.

Затем в суде были продемонстрированы снятые с дрона видеокадры пещер, в которых скрывались жители Башлыбеля, и места событий. Потерпевшие опознали пещеру, в которой прятались.

На вопрос прокурора, поддерживающего государственное обвинение, о направлениях наступления армянской армии Г.Алескеров ответил, что атака велась со стороны Агдабана и Басаркечара.

Потерпевшая Таджира Алескерова в своих показаниях заявила, что 18 апреля получила огнестрельное ранение в левую руку во время трагических событий в Башлыбеле и провела восемь дней в разлуке с семьей.

Отвечая на вопрос государственного обвинителя Вюсала Абдуллаева, потерпевшая рассказала, что они 113 дней провели в пещерах в холоде, без еды и воды, пережив настоящий ад.

Выступивший в суде в качестве свидетеля Адалят Аббасов сообщил, что в апреле 1993 года, когда они скрывались в пещерах, армянские военнослужащие жестоко убивали жителей, оставшихся в селе.

«Жителя по имени Гусейн облили горючим и сожгли в сельском доме культуры. Мы увидели его останки, когда тайком проникли в село за продуктами», - рассказал А.Аббасов.

Он добавил, что 18 апреля 1993 года около 30 вооруженных военнослужащих армянской армии подошли к пещерам, где они укрывались, и убили 10 жителей села Башлыбель, одного жителя Лачинского района по имени Ахлиман и его сослуживца Вугара Абдуллаева.

На вопрос государственного обвинителя Фуада Мусаева: «Когда вы ушли в пещеры?» и «Сколько вас было?» потерпевший ответил: «Мы укрылись в пещерах 5 апреля и оставались там. Было 7-8 пещер, в каждой находилось примерно по 10 человек».

Потерпевший Рустам Алескеров сообщил, что видел на обочине дороги тело жителя по имени Гянаят. Он подчеркнул, что подразделения армянской армии подвергали людей всевозможным пыткам.

«Все, кого убили военнослужащие армянской армии, были пожилыми, стариками, детьми – то есть исключительно мирными жителями», - добавил он.

Отвечая на вопросы представителей потерпевших, Р.Алескеров сообщил, что среди нападавших были также наемники из других стран. «Некоторых захваченных в плен людей впоследствии обменяли. Эти люди подверглись в плену ужасным пыткам», - отметил он.

Потерпевший Али Зейналов рассказал, что они попали в засаду армянской армии в местности под названием «Тоннель» и в результате инцидента он потерял своих родственников. По его словам, армянские вооруженные силы расстреливали пожилых, женщин, детей – никого не щадили.

Отвечая на вопросы старшего помощника генерального прокурора Вюсала Алиева, А.Зейналов сказал, что они смогли покинуть Кяльбаджар за два дня через дорогу в направлении Мурова.

Давший затем показания в суде потерпевший Ариф Сулейманов заявил, что 1 апреля он хотел пешком пересечь гору Муров и направиться в Кяльбаджар для оказания помощи остававшимся в окружении членам семьи, но не смог, поскольку территория вдоль реки Тертер была оккупирована армянскими вооруженными силами.

«Поэтому на территории села Яншаг нам пришлось развернуться назад. А днем ранее армянской армией был сбит последний вертолет, вылетевший из Кяльбаджара. Вооруженные силы Армении заняли позиции в местности под названием «Тоннель», чтобы устроить засаду для азербайджанцев, и обстреливали все автомобили, которые пытались проехать через тоннель. Поэтому люди были вынуждены направиться в сторону Мурова. А идти по этой дороге в морозную, снежную погоду было довольно сложно. Поскольку подавляющее большинство населения, покинувшего село, было пожилым, оно не могло продвигаться вперед», - отметил он.

Потерпевший добавил, что во время оккупации села Башлыбель потерял мать.

Следующее заседание суда назначено на 15 мая.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Карамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давид Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Казарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давид Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.