Джейхун Байрамов встретился с премьером Бахрейна

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе официального визита в Бахрейн встретился с наследным принцем и премьер-министром королевства Салманом бин Хамадом бин Иса Аль Халифой.

Об этом сообщается на странице МИД Азербайджана в социальной сети Х.

Отмечается, что в ходе встречи стороны провели всестороннее обсуждение текущего состояния и перспектив двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Бахрейном.

During the official visit to the Kingdom of Bahrain, the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan @Bayramov_Jeyhun, met with His Royal Highness Salman bin Hamad bin Isa Al Khalifa, Crown Prince and Prime Minister of Bahrain.



