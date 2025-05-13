Министр: Палестине понадобится 15 лет, чтобы вернуться к нормальной жизни

Палестине после окончания войны понадобится 15 лет для возвращения к нормальной жизни.

Об этом заявил в Багдаде министр национальной экономики Палестины Мухаммед аль-Амур.

Он выступил на заседании Совета Лиги арабских государств по экономическим и социальным вопросам, проходящем в преддверии 34-го саммита панарабской организации, сообщает Иракское агентство новостей.

«После окончания войны [с Израилем] нам понадобится 15 лет, чтобы вернуться к нормальной жизни, - подчеркнул аль-Амур. - Несмотря на сложившуюся ситуацию, палестинцы проявляют стойкость. Наш народ не будет побежден независимо от того, как долго продлится оккупация».

Источник: ТАСС