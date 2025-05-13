Аббас Аббасов: Французское правительство не желает признавать национальную идентичность и язык Корсики

Корсиканцы борются за признание своей национальной идентичности и официального статуса корсиканского языка. К сожалению, французское правительство не желает признавать ни национальную идентичность Корсики, ни корсиканский язык.

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов, принимаюший участие в проходящей в Риме тематической конференции «Национальная идентичность, сопротивление и суверенитет: Перспективы для Корсики».

Он напомнил, что БИГ провела тематическую конференцию в Риме совместно с национальным движением сопротивления Корсики Nazione, страдающей от французского колониализма. Она была посвящена вопросам национальной идентичности и языка Корсики. Это 26-я международная конференция, организованная БИГ с целью содействия процессу деколонизации. В мероприятии приняли участие руководство и члены движения Nazione, которые провели широкий обмен мнениями о препятствиях, созданных французским правительством для народа Корсики.

«К сожалению, корсиканский уже находится в списке забытых языков ЮНЕСКО. Движение Nazione также ведет борьбу на протяжении нескольких лет. Потому что большинство их населения говорит на корсиканском языке. Цель - добиться признания национальной идентичности и языка в рамках автономии, предоставленной французским правительством. К сожалению, французское правительство не признает ни национальную идентичность Корсики, ни ее язык. В связи с этим официальные лица французского правительства распространяют в международном сообществе весьма противоречивую информацию. Ранее они заявляли, что Корсике будет предоставлен определенный суверенитет и автономия в составе Франции. Однако в последние годы мы наблюдаем, что французская сторона не желает признавать ни корсиканский язык, ни этот народ и его национальную идентичность», - подчеркнул А. Аббасов.