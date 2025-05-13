На COP30 будет представлена дорожная карта «От Баку до Белена».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев на конференции «Сельское хозяйство, мобилизующее страны во имя природы», проходящей в Баку в рамках выставок Caspian Agro и InterFood Azerbaijan.

«Поставлена цель довести ежегодное климатическое финансирование до 1,3 трлн долларов к 2035 году. Все страны будут взаимодействовать, чтобы увеличить целевой показатель климатического финансирования с 300 млрд до 1,3 трлн долларов – не только за счет государственных источников, но и за счет частного сектора. В настоящее время мы работаем с бразильскими коллегами над дорожной картой «От Баку до Белена» стоимостью 1,3 трлн долларов, которая будет представлена государствам-членам на COP30 в Белене», - отметил Я.Рафиев.