Ливийские военные объявили об окончании операции в Триполи

Военная операция в столице Ливии Триполи успешно завершена.

Об этом сообщило министерство обороны правительства национального единства.

В ходе конфликта пострадали шесть человек, убит глава управления поддержания стабильности (службы безопасности) при президентском совете Ливии Абдельгани аль-Кикли.

По информации журналистов, в районах, где велась стрельба, отключили электричество.

Ожесточенные столкновения в столице Ливии начались вечером 12 мая. МВД сообщало, что в городе происходили столкновения между 44-й боевой бригадой, которую поддерживает Мисуратская бригада, и Аппаратом по поддержанию безопасности и стабильности. Международный аэропорт Митига, расположенный в столице Ливии Триполи, временно приостановил работу, запланированные рейсы перенаправлены в аэропорт города Мисурата.

Источник: Gazeta.Ru