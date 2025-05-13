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Новая весенне-летняя коллекция Metamorphosis от Yves Delorme - ФОТО

First News Media11:57 - Сегодня
Новая весенне-летняя коллекция Metamorphosis от Yves Delorme - ФОТО

Известный французский производитель текстиля и одежды для дома Yves Delorme, основанный в 1845 году, отмечает юбилей выпуском новой весенне-летней коллекции Metamorphosis и лимитированной линии Robestar.

Коллекция Metamorphosis, что в переводе с латыни означает «превращения», получила название в честь знаменитого произведения древнеримского поэта Публия Овидия Назона. Герои поэмы — персонажи античной мифологии: боги, музы, нимфы, титаны. Они олицетворяют явления природы, ее скрытые силы, непрерывный переход из одного состояния в другое. Чудесные трансформации, которые происходят постоянно - то очевидно, то невидимо для человеческих глаз.

Коллекция символизирует непрерывную эволюцию Yves Delorme, сохраняющего традиции подлинного французского savoir-faire (ремесленного мастерства) и творчески переосмысливающего традиционную элегантность. Как и в поэме Овидия, в Metamorphosis от Yves Delorme природа предстает новым измерением привычного мира — мифом, где реальность сливается с фантазией, где плавные формы и неожиданные цвета незаметно перетекают друг в друга, а игра света и тени погружает в магическую атмосферу волшебных снов. Чтобы передать очарование метаморфоз, дизайнеры французского бренда создали необычные авторские принты, похожие на наброски акварелью с плавным и естественным переливом оттенков.

Yves Delorme, продолжая многовековые традиции французского текстильного производства, использовал исключительно высококачественный органический хлопок в разных фактурах, включая узорчатый жаккард и нежный гладкий сатин. Помимо постельного белья и полотенец, в коллекцию по давно сложившейся традиции включены и предметы декора: подушки, пледы и аксессуары, в дизайне которых также воплощены природные мотивы и идея метаморфоз и преображения.

Знаменитый замок в окрестностях Парижа, Château de Chantilly, стал частью истории Yves Delorme, поскольку именно здесь прошла съемка новой коллекции Metamorphosis, посвященной 180-летию Дома. Этот знаковый замок с его садами, каменной кладкой и водными ландшафтами стал идеальным местом для воплощения темы метаморфоз и течения времени — ключевых идей юбилейной коллекции. Château de Chantilly стал своеобразным олицетворением французского Ancien Régime, «галантного века». Именно в те времена изящество убранства спальни и ванной комнаты приобрело то особое значение, которое и по сей день отличает все, что делает Yves Delorme.

Еще один проект, Robestar, приурочен к 180-летию бренда. В рамках этой инициативы было создано 180 халатов, каждый из которых основан на знаковых дизайнах прошлых коллекций Yves Delorme, включая архивные принты. По утверждению Yves Delorme, все 180 моделей навеяны образами прославленных исполнителей рэпа, джаза и поп-музыки и отражают преемственность культуры и взаимосвязь поколений. На это указывает и название линии, составленное из двух слов: французского robe («одеяние, платье») и английского star («звезда», в данном случае в значении «знаменитость»). Полотно для халатов произведено по уникальной жаккардовой технологии бренда на ее собственном производстве в коммуне Севеленж в долине Луары.

Новая коллекция Yves Delorme поступила в продажу 10 апреля 2025 года в бутике Yves Delorme.

Адрес: ул. 28 Мая, 26, Баку, Азербайджан.
Телефон для связи: +994 (12) 493-13-34

Бренд текстиля Yves Delorme в Азербайджане эксклюзивно представляет его официальный дистрибьютор — компания Italdizain. Больше информации о Yves Delorme и его коллекциях вы можете найти на сайте: https://italdizain.az/ru/brands/yves-delorme.

О компании Italdizain

Компания Italdizain была создана в 1996 году. Ее специализацией изначально была дистрибуция качественного итальянского оборудования для кухонь в Азербайджане. Впоследствии компания значительно расширила бизнес, создавая и активно развивая новые направления. Сегодня Italdizain является крупным холдингом, объединяющим десятки бутиков, специализирующихся на продаже ювелирных изделий, часов, посуды, предметов для дома и интерьера.

О бренде Yves Delorme

Yves Delorme – это французская компания с 180-летней историей, известная своими роскошными изделиями для дома и текстилем. Основанная в 1845 году, компания специализируется на создании высококачественного постельного белья, полотенец и других предметов интерьера, используя лучшие материалы и сочетая традиции с современными тенденциями.

Компания Yves Delorme, входящая в состав семейного предприятия Fremaux-Delorme, располагается в Лионе, Франция. Она является членом престижного Комитета Колбера, объединяющего ведущие люксовые бренды Франции. Yves Delorme активно придерживается принципов устойчивого развития, используя органический хлопок и поддерживая экологически чистые методы производства. Продукция компании представлена в более чем 450 магазинах по всему миру, предлагая утонченный французский стиль и непревзойденное качество.

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