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The Washington Post: Катар перегнал в США Boeing для передачи Трампу месяц назад

First News Media12:42 - Сегодня
The Washington Post: Катар перегнал в США Boeing для передачи Трампу месяц назад

Самолет Boeing 747-8 класса люкс стоимостью почти $400 млн, который Катар собирается передать президенту США Дональду Трампу, уже более месяца находится в международном аэропорту Сан-Антонио (штат Техас).

Об этом сообщила газета The Washington Post (WP), на которую ссылается ТАСС.

По информации издания, в соответствии с «данными полетов катарский самолет прибыл в Сан-Антонио пять недель назад, что позволяет предположить, что подготовка к его усовершенствованиям уже ведется».

Как сообщил WP на условиях анонимности чиновник Белого дома, пока преждевременно говорить о том, сколько времени может занять модернизация катарского самолета. Он также отказался сообщить, когда американская администрация рассчитывает начать его использование. По мнению чиновников и бывших официальных лиц, роскошный авиалайнер может стать «проблемой в области безопасности». Доведение самолета до уровня строгих требований для президентского борта Air Force One может занять несколько лет и потребовать миллиарды долларов, утверждают они.

Как заявила ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, Катар предложил передать самолет американскому министерству обороны. Правовые аспекты пока прорабатываются. Речь идет, как отметила она, о безвозмездной передаче, что всегда проходит «в полном соответствии с законом».

11 мая телеканал ABC News со ссылкой на источники проинформировал, что королевская семья Катара планирует подарить американскому лидеру «летающий дворец», который может стать одним из самых дорогих подарков, когда-либо полученных США от иностранных государств. Издание Politico со ссылкой на пресс-атташе посольства Катара в Вашингтоне Али аль-Ансари сообщило, что Минобороны Катара не приняло окончательного решения о передаче президенту США Дональду Трампу самолета Boeing 747-8.

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