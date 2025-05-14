Азербайджан расширит дипломатическое присутствие в Африке

В 2025 году мы провели политические консультации с Эфиопией, Сомали, Гвинеей и другими африканскими странами.

Как сообщает АПА, об этом заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев сказал в ходе обсуждения на тему «Возвышение Глобального Юга и Запад: Роль Азербайджана, новые возможности для сотрудничества и развития» на заседании парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям.

«До конца года будут проведены политические консультации с Конго, Зимбабве и другими странами. После COP29 сотрудничество с африканскими странами расширяется. Лидеры многих африканских государств уже посетили нашу страну, запланированы визиты представителей других стран. Также обсуждается вопрос расширения дипломатического представительства. В ближайшее время он будет решен», - отметил он.