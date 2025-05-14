40 дней молчания: Что произошло со студенткой-азербайджанкой в Тбилиси?

Уже более 40 дней нет никаких вестей о 21-летней Айтадж Мамедовой, которая 1 апреля пропала без вести в Тбилиси.

Айтадж, уроженка села Косалы Гардабанского района Грузии, где компактно проживают азербайджанцы, училась на втором курсе Тбилисского государственного университета.

Последний раз, разговаривая с родными, девушка сообщила, что собирается на день рождения к подруге. После того, как она ушла от подруги, Айтадж отправила матери голосовое сообщение, а затем связь с ней полностью прервалась.

«Она не хотела идти на этот день рождения. Я сама уговорила дочь немного развеяться. Мы постоянно были на связи. Последнее сообщение от нее пришло ночью: «Спокойной ночи. Целую. Не переживай ни о чем, ты заслуживаешь всего самого лучшего». Меньше чем через минуту я ей перезвонила, но она уже не отвечала», - рассказала мать пропавшей девушки Эльза Омарова.

Есть предположение, что Айтадж Мамедова могла упасть в реку Кура, ее поиски ведутся как на суше, так и на воде.

В свою очередь, Министерство внутренних дел Грузии сообщило, что для обнаружения девушки предпринимаются все необходимые меры.

Более подробная информация - в видеоматериале Baku TV.