Если Путин приедет: Зеленский назвал две ключевые темы возможной встречи

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в случае встречи с Владимиром Путиным намерен обсудить прекращение огня и обмен всех пленных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Liberation.

«Если я встречусь с ним, мы должны выйти с политической победой - прекращением огня, обменом всех пленных на всех пленных или с чем-то подобным», - сказал Зеленский.

Он отметил, что россияне не будут доверять украинцам, а украинцы - россиянам. Поэтому, по мнению президента, лишь внешние посредники могут гарантировать соблюдение всех договоренностей.

Зеленский подчеркнул важность надежного и сбалансированного посредничества, которое вызывало бы уважение у обеих сторон войны. В качестве возможного гаранта президент назвал США, считая, что участие Дональда Трампа может поощрить Путина к тому, чтобы приехать.

«Если Путин не приедет, это будет выглядеть для него как полное поражение», - сказал украинский лидер.

Кроме того, Зеленский призвал к новым санкциям против РФ, в частности, со стороны Соединенных Штатов и Евросоюза.

На вопрос по поводу продолжительности конфликта, Зеленский заявил следующее: «Никто не знает, как долго он продлится. Но не десять лет. Украина не выдержит... Это дорого стоит для всех, и не только для друзей, но и для врагов».