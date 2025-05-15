Прошел финал конкурса «Битва интеллектов»

15 мая в Центре Гейдара Алиева прошел финальный этап конкурса «Битва интеллектов» с участием учащихся IX-XI классов общеобразовательных учреждений.

Финальный этап конкурса организованного совместно Фондом Гейдара Алиева и Министерством науки и образования, был посвящен 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Этот этап состоял из конкурса знаний и шахматного турнира и проходил в формате командного соревнования.

Сначала состоялось знакомство с Центром Гейдара Алиева.

Выступая на официальной церемонии открытия финального этапа, представитель Фонда Гейдара Алиева Джамиль Алиев отметил, что одним из главных приоритетов в деятельности Фонда является образование. В целях развития образования Фонд уделяет особое внимание строительству новых школьных зданий и капитальному ремонту существующих школ во всех регионах страны, включая самые отдаленные села.

Основная цель этих проектов — обеспечить получение учащимися качественного образования.

Было отмечено, что данное мероприятие направлено на развитие как научных знаний, так и дружеских и социальных навыков у учащихся.

Выступая, заместитель директора Института образования Фуад Гараев заявил, что Министерством науки и образования реализуется множество проектов по выявлению и развитию талантливых учеников, и этот конкурс является одной из таких инициатив. Фуад Гараев отметил, что главная цель организации олимпиады — развитие стратегического мышления, правильного принятия решений и лидерских качеств у молодого поколения.

Фуад Гараев подчеркнул, что участвующие в финале ученики представляли разные регионы, и обратил внимание на то, что это соревнование основанно как на знаниях, так и на интеллекте. Он добавил, что это мероприятие также служит пропаганде национальных и моральных ценностей, укреплению идеи азербайджанства.

После выступлений начались соревнования.

В заключительном этапе по направлению конкурса знаний соревновались команды Хазарского, Насиминского, Ясамальского, Хатаинского, Наримановского районов Баку, а также команды из Гянджи, Нахчывана, Мингячевира, Шеки, Абшерона, Исмаиллы, Лерика, Саатлы, Бардинского, Газахского, Гусарского, Зангиланского, Нефтчалинского районов.

По шахматному турнирниру соревновались команды из Хатаинского, Хазарского, Сабунчинского, Сабаильского и Ясамальские районов Баку, а также команды из Гянджи, Нахчывана, Сумгаита, Шеки, Агджабединского, Агсуинского, Бейлаганского, Джебраильского, Гейчайского, Губинского, Масаллинского, Нефтчалинского, Товузского районов Баку.

Количество команд, вышедших в финал в конкурсе знаний, составило 18, а количество участников — 108. В конкурсе знаний олимпиады школьники отвечали на вопросы в области математики, цифровых технологий, естественных и гуманитарных наук, культуры и искусства.

В шахматном турнире в финал вышли 18 команд, в том числе 1 команда-победитель из 12 регионов, 5 лучших команд из Баку и 1 команда из Нахчыванской Автономной Республики с общим количеством 90 участников.

Следует отметить, что награждение победителей состоится в ближайшие дни.

Основной целью указанной олимпиады является выявление талантливой молодежи, отличающейся своими знаниями и навыками в различных областях, развитие у учащихся навыков сотрудничества, эффективной коммуникации, лидерских качеств, культуры обсуждения, принятия решений, командной работы, аналитического и логического мышления, навыков планирования и построения стратегии, формирование среди них здоровой конкурентной среды, а также расширение коммуникационной среды среди молодежи региона.