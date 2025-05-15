Обнаружено тело пропавшей без вести в Грузии молодой азербайджанки

В Тбилиси в реке Кура в затонувшем автомобиле обнаружено тело пропавшей без вести Айтадж Мамедовой.

Как сообщает 1news.az, тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу, и проведенные исследования подтвердили, что погибшая - это 21-летняя Айтадж Мамедова, жительница села Косалы Гардабанского района Грузии, где компактно проживает азербайджанская диаспора.

Напомним, что связь с молодой девушкой оборвалась более 40 дней назад. Последний раз Айтадж разговаривала с родными, сообщив, что идет на день рождения к своей подруге. После ухода с мероприятия она отправила матери голосовое сообщение, после чего перестала выходить на связь.

Обстоятельства гибели Айтадж Мамедовой выясняются, правоохранительные органы Грузии ведут расследование.