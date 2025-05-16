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Состоялось очередное заседание органов безопасности государств- участников СНГ - ФОТО

First News Media18:00 - Сегодня
Состоялось очередное заседание органов безопасности государств- участников СНГ - ФОТО

16 мая начальник Службы Государственной Безопасности Азербайджанской Республики генерал-полковник Али Нагиев принял участие в 56-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ, которое состоялось в столице Республики Таджикистан городе Душанбе.

Об этом сообщили в пресс-службе СГБ.

Перед началом мероприятия Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон принял глав делегаций стран СНГ, после чего заседание начало свою работу.

Основной темой обсуждения на заседание стала важность ведения совместной борьбы с международным терроризмом, транснациональной организованной преступностью и киберпреступностью, религиозным экстремизмом и радикализмом, незаконным оборотом наркотиков на пространстве СНГ, а также обмен информацией между спецслужбами в целях своевременной нейтрализации внешних угроз, с которыми сталкиваются страны региона. Было отмечено, что для построения деятельности органов безопасности государств-участников СНГ в соответствии с современными вызовами, и впредь необходимо мобилизовать все доступные ресурсы, а также эффективно использовать силы и средства учреждений для устранения явлений, негативно влияющих на безопасность.

В ходе мероприятия состоялся широкий обмен мнениями о дальнейших перспективах и стратегии взаимоотношений спецслужб стран СНГ, а также о предстоящих задачах.

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