Очередной успех азербайджанских школьников!

С 10 по 16 мая в городе Колумбус, штат Огайо, США, проходила Международная выставка науки и инженерии, на которой в категории «Системное программное обеспечение» бронзовую медаль завоевали ученик Европейско Азербайджанской школы Ниджат Тагизаде и ученик средней школы №143 города Баку Турал Абдинли.

Отметим, что уже 14 лет азербайджанские школьники принимают участие в этом престижном конкурсе, и, как и в прошлом году, в этот раз им вновь удалось завоевать Гран-при.

Отметим, что международная выставка науки и инженерии (Regeneron ISEF) является крупнейшим в мире научным соревнованием для школьников.