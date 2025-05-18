В столице начала работу научно-практическая конференция «Рак щитовидной железы и нарушения обмена веществ: современный подход»

Международная научно-практическая конференция «Рак щитовидной железы и нарушения обмена веществ: современный подход», организованная Бакинским филиалом Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации, в воскресенье начала работу в Баку.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, мероприятие посвящено десятилетнему юбилею Бакинского филиала Сеченовского университета и направлено на обмен научно-практическими знаниями по современным методам диагностики и лечения заболеваний щитовидной железы, а также на повышение знаний и навыков специалистов в этой области.

В конференции принимают участие общие хирурги, онкологи, эндокринологи, радиологи и терапевты. В рамках конференции предусмотрены лекции, мультидисциплинарные панели, презентации по клиническим случаям и пр.