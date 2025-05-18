Стало известно, как и за кого голосовали азербайджанские телезрители в финале «Евровидения 2025»

17 мая в швейцарском городе Базель завершился международный песенный конкурс «Евровидение 2025», победителем которого стал представитель Австрии JJ с песней «Wasted love».

По завершении конкурса на официальном сайте «Евровидения» опубликовано детальное голосование всех стран-участниц в полуфиналах и финале. Представителям Азербайджана – группе Mamagama - не удалось набрать нужное количество голосов в первом полуфинале «Евровидения 2025» для прохода в конкурсный финал.

Напомним, что профессиональное азербайджанское жюри в конкурсном финале отдало наивысший балл от Азербайджана Израилю, который в итоге занял второе место на конкурсе. Азербайджанские телезрители также отдали в финальном голосовании наивысший бал – 12 баллов – Израилю, который представляла Юваль Рафаэль с песней «New day will rise».

Как распределились остальные голоса азербайджанских телезрителей, можно увидеть ниже: