По результатам голосования группа Mamagama оказалась на последнем месте в полуфинале «Евровидения 2025» - ВИДЕО

На официальном сайте международного песенного конкурса «Евровидение» опубликованы подробные результаты голосования в полуфиналах.

Согласно официальным данным, представлявшая Азербайджан группа Mamagama заняла последнее место в первом полуфинале, набрав 7 баллов, которые за песню «Run with you» азербайджанским артистам присудили зрители из Мальты.

Отметим, что третий год подряд представителям Азербайджана не удается пройти в конкурсный финал – в 2023 году дуэт TuralTuranX не смог набрать нужное количество голосов для прохода в финал, а в 2024-м то же самое произошло с дуэтом Fahree & Илькин Довлатов.