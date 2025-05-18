В Азербайджане проводятся совместные учения «Араз-2025» - ФОТО - ВИДЕО

Для участия в проходящих в Азербайджане совместных учениях «Араз-2025» в нашу страну прибыли руководитель привлеченного к учениям состава Исламской Республики Иран и другие участники.

Как сообщили в Министерстве обороны, состоялась встреча между руководителями учений и другими высокопоставленными представителями обеих стран.

На встрече был представлен брифинг о целях учений, их сценарии и месте проведения, процессе подготовки, правилах безопасности, а также задачах, которые предстоит выполнить на различных этапах.

Отметим, что совместные учения «Араз-2025» будут проходить на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана до 21 мая.