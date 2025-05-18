Стал известен состав азербайджанского профессионального жюри конкурса «Евровидение 2025»

На официальном сайте международного песенного конкурса «Евровидение» опубликована информация по составу профессионального жюри всех стран участниц.

В состав азербайджанского жюри конкурса вошли следующие персоны:

- актер и сценарист Азер Айдемир

- заслуженный артист Рамиль Гасымов

- солист дуэта TuralTuranX Турал Багманов

- директор государственного театра песни имени Рашида Бейбутова, композитор Ульвия Бабирли

- заслуженный деятель искусств, режиссер Ульвия Кенуль

О том, как проголосовало голосовало профессиональное азербайджанское жюри в финале «Евровидения 2025», вы можете узнать пройдя по ссылке.