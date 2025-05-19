Президента Аргентины ударили микрофоном по лицу - ВИДЕО
Журналист C5N ударил аргентинского президента Хавьера Милея микрофоном по лицу, когда представители прессы пытались взять у политика интервью.
Об этом сообщает Infoveloz.
Согласно публикации, это произошло, когда политик выходил из Национального технологического университета в Буэнос-Айресе после голосования на выборах в местный законодательный орган. Один из десятков журналистов случайно ударил лидера микрофоном, что его разозлило.
«Ты меня ударил намеренно?» — поинтересовался политик.
Репортер перед ним извинился.
Источник: Gazeta.ru
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