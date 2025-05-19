Президента Аргентины ударили микрофоном по лицу - ВИДЕО

Журналист C5N ударил аргентинского президента Хавьера Милея микрофоном по лицу, когда представители прессы пытались взять у политика интервью.

Об этом сообщает Infoveloz.

Согласно публикации, это произошло, когда политик выходил из Национального технологического университета в Буэнос-Айресе после голосования на выборах в местный законодательный орган. Один из десятков журналистов случайно ударил лидера микрофоном, что его разозлило.

«Ты меня ударил намеренно?» — поинтересовался политик.

Репортер перед ним извинился.

Источник: Gazeta.ru