Дуров отверг просьбу главы разведки Франции «заглушить» консерваторов Румынии
Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что руководитель Главного управления внешней разведки Франции Николя Лернер просил весной заставить молчать каналы румынских консерваторов в преддверии президентских выборов, на что ему ответили отказом.
"Этой весной на выставке Salon des Batailles в отеле Hotel de Crillon Николя Лернер, глава французской разведки, попросил меня заставить замолчать румынских консерваторов в преддверии выборов. Я отказался", - написал он в Х.
Ранее Дуров сообщил, что Telegram отказался блокировать каналы румынских консерваторов в преддверии выборов по просьбе одной из западноевропейских стран.
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