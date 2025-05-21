Эрдоган инициировал учреждение двух общих праздников тюркского мира

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает за объявление Новруз-байрамы общим праздником тюркских государств.

Об этом он заявил, выступая сегодня на неформальном заседании Совета глав государств Организации тюркских государств в Будапеште.

«Нам предстоит еще много работы. Не сомневаюсь, что вместе мы достигнем поставленных целей. Новруз байрамы - это культурное наследие единства нашей судьбы и духа. И мы будем рады, если он будет объявлен общетюркским праздником», - сказал Эрдоган.

«Мы также считаем важным объявление 15 декабря Международным днем тюркского языка», - добавил он.

Источник: Hürriyet