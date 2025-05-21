МВД предупреждает: Не передавайте данные по телефону, вы рискуете потерять деньги

20 мая с банковских карт разных граждан с использованием различных кибермошеннических схем были украдены суммы в размере 1560, 1300, 1000, 799, 750, 600, 510, 419, 381 и 71 маната.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.

«CVV/CVC-коды на вашей банковской карте, а также OTP-коды, полученные по SMS, являются конфиденциальной информацией. Если вы передадите эти данные посторонним, с вашего счёта могут быть украдены деньги. А если на счете нет средств, мошенники могут причинить вам вред, оформив кредит на ваше имя», - отмечают в МВД, призывая граждан быть осторожными с входящими звонками и сообщениями с неизвестных номеров, так как это может быть опасно.

«Ещё раз настоятельно рекомендуем гражданам с осторожностью относиться к подозрительным звонкам с предложениями лёгкого заработка, страховок, визовой поддержки, «усиления» банковских счетов и т.д. Не следует вступать в диалог и переписку с неизвестными абонентами - такие звонки и сообщения нужно немедленно блокировать», - подчеркивают в МВД.