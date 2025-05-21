Как долго продлится ветреная погода в Азербайджане?

На основании данных Национальной гидрометеорологической службы на 11:00 21 мая, на территории страны наблюдается ветреная погода.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Службе.

Отмечено, что в настоящее время на ряде территорий дует северо-западный ветер, его максимальная скорость достигла: 28 м/с в Нафталане, 27 м/с в Геранбое, 26 м/с в Мингячевире, 22 м/с в Барде, 20 м/с на Шахдаге, 19 м/с в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Шабране, 17 м/с в Сабирабаде, 16 м/с в Гяндже и Хачмазе, 15 м/с в Шеки.

Ожидается, что ветреная погода на территории страны сохранится до 22 мая.