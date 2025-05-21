Общие принципы и национальные интересы: Баку и Будапешт отвечают на глобальные вызовы

Выходя далеко за рамки традиционной дипломатии, развитие азербайджано-венгерских отношений в последние годы стало ярким примером дружбы и стратегического партнерства.

Об этом свидетельствуют регулярные визиты лидеров обеих стран, а также действенные шаги к углублению сотрудничества в политической, торгово-экономической, энергетической, гуманитарной сферах.

С этой точки зрения рабочий визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Венгрию и заявления, с которыми он выступил совместно с венгерским премьером Виктором Орбаном, в очередной раз свидетельствуют о том, что между Баку и Будапештом сложились по-настоящему доверительные и устойчивые отношения, основанные на взаимопонимании и общих ценностях.

«Мы - дружественные страны, стратегические партнеры», - подчеркнул в своем выступлении Президент Ильхам Алиев.

«Друг познается в трудную минуту, и на протяжении уже более 20 лет Президент Алиев всегда был рядом с нами при любых трудностях, с которыми сталкивалась Венгрия в любой области - будь то дипломатия, нефтегазовая промышленность или какая-либо другая сфера», - заявил, в свою очередь, Виктор Орбан, назвав главу Азербайджанского государства «старым другом Венгрии».

Объединяющие факторы

Азербайджан и Венгрию объединяет многое - от географических особенностей до схожего исторического опыта. Обе страны не имеют выхода к открытому морю, обе граничат с государствами, находящимися в состоянии конфликта. И каждая, зачастую сталкиваясь с внешним давлением, проводит самостоятельную, независимую политику, решительно защищая свои государственные интересы.

Эти сходства, «естественно, создают хорошую почву для взаимопонимания, потому что мы сталкиваемся, можно сказать, с одинаковыми вызовами», отмечает Президент Ильхам Алиев.

С этой призмы интересно совпадение позиций сторон по многим вопросам. «Если взглянуть на процессы, происходящие сегодня в меняющемся мире, то опять-таки больших различий в наших позициях нет», - подчеркивает глава Азербайджанского государства.

Особое внимание в своем выступлении азербайджанский лидер уделил политическому курсу Будапешта, который вызывает глубокое уважение в Азербайджане. В условиях, когда ЕС требует единообразия во внешней политике стран-членов, и они зачастую ограничены в проведении суверенной внешней политики, Венгрия под руководством премьер-министра Виктора Орбана демонстрирует последовательную и принципиальную приверженность государственным интересам.

На европейском пространстве это одна из немногих стран, которая решительно отстаивает свои национальные приоритеты, эффективно нейтрализует внешние попытки деструктивного влияния на внутренние процессы и национальные ценности.

Благодаря твердой политической воле и стратегическому видению Виктора Орбана, Венгрии удается сохранить свои традиционные устои, в том числе, семейные и культурные ценности, и проводить в рамках ЕС по-настоящему государственническую, самостоятельную политику.

«Мы знаем, что Венгрия – одна из немногих стран, проводящих независимую политику. Проводить независимую политику, особенно в рамках Европейского Союза, достаточно сложно. Потому что существует много правил, много устоявшихся принципов, одним из которых, естественно, является единая внешняя политика Европейского Союза.

Тем не менее, мой друг Виктор Орбан всегда ставил государственные и национальные интересы Венгрии превыше всего. Мы это приветствуем. Он всегда отстаивал интересы Венгрии, присоединялся к тем инициативам, которые были на пользу Венгрии, и всегда держался в стороне от тех инициатив, которые не приносили ей пользу. Повторяю, проведение этой политики в рамках Европейского Союза действительно требует большого героизма, политической воли и продуманной политики. И все это в Венгрии есть. Мы очень любим Венгрию, в том числе и по этим причинам», - заявил Президент Ильхам Алиев.

Говоря о вызовах, порождаемых современной геополитической нестабильностью, невозможно обойти стороной войны, затяжные конфликты и острые кризисы, охватившие различные регионы мира. В этом контексте Азербайджан представляет собой уникальный пример государства, которому удалось успешно разрешить самую продолжительную и болезненную проблему в своей новейшей истории. Освободив свои земли от оккупации, страна полностью восстановила территориальную целостность и государственный суверенитет.

Президент Ильхам Алиев так говорит об этом: «Азербайджан четыре с половиной года назад тоже был страной, ведущей войну. Мы вели войну на своей территории. Мы положили конец 30-летней оккупации со стороны Армении. Правда, наша война длилась всего 44 дня, а не более 3 лет, как российско-украинская война. Каждый день мы шли вперед, не отступая ни на шаг, в нашей армии не было ни одного дезертира. А в армянской армии, по их собственному признанию, было 12 тысяч дезертиров.

Вторая Карабахская война велась в рамках международного права – на основе Устава ООН. Статья 51 Устава ООН гласит, что каждая страна имеет право на самооборону. И мы, воспользовавшись этим правом, освободили от вражеских сил земли, которые долгие годы находились под оккупацией, и в 2023 году полностью восстановили свой суверенитет».

Коснувшись мирного процесса между Арменией и Азербайджаном, глава государства констатировал, что инициатором мирных переговоров после Второй Карабахской войны был Баку: «Автором текста мирного договора тоже были мы, и именно этот текст сегодня принят Арменией. Конечно, с определенными поправками. Но, в принципе, предложенный нами вопрос сегодня уже принят Арменией. Что касается заключения мирного договора, то здесь есть два основных условия. Во-первых, в конституции Армении до сих пор содержатся территориальные претензии к Азербайджану. Это необходимо изменить. Во-вторых, Минская группа ОБСЕ, созданная для урегулирования карабахского конфликта, должна быть упразднена. Де-факто она уже не действует, необходимо упразднить ее де-юре. К сожалению, армянская сторона пока не желает принимать эти два наших условия. Однако события последних лет и ход процессов показывают, что рано или поздно они будут вынуждены согласиться с нашими предложениями, потому что в них нет ничего необычного».

В свою очередь, Виктор Орбан поздравив Президента Ильхама Алиева с достижением договоренности по тексту мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, выразил надежду на то, что подписание мирного соглашения состоится в скором времени. «Это очень важный вопрос», - отметил он.

Энергетика традиционная…

Одним из ключевых направлений отношений Баку и Будапешта является энергетика, и стороны серьезно нацелены на расширение сотрудничества в этой сфере. Сегодня Азербайджан экспортирует природный газ в 12 стран. 10 из них являются европейскими странами, а 8 - члены Европейского Союза. Одна из этих стран - Венгрия.

«Мы успешно сотрудничаем в энергетической сфере. Венгерские компании имеют доли в двух основных нефтегазовых проектах Азербайджана – месторождениях Азери-Чираг-Гюнешли и Шахдениз. В начале следующего года будет подписан очередной контракт. – подчеркивает Ильхам Алиев. - Венгерская компания начнет работать на азербайджанских нефтяных месторождениях на суше. С прошлого года мы начали экспортировать природный газ в Венгрию, и сегодня я и премьер-министр отметили здесь, что мы можем наладить поставки газа на уровне потребностей Венгрии. Наша база газовых ресурсов достаточно обширна, и она расширяется, будут вводиться в эксплуатацию новые газовые месторождения».

«Европейская комиссия признает Азербайджан в качестве панъевропейского поставщика газа и надежного партнера. Если взглянуть на географию экспорта газа, то можно увидеть, что Азербайджан входит в число мировых лидеров по географии трубопроводной транспортировки газа не только на европейском пространстве, но и в мировом масштабе. В будущем планируется разрабатывать наши газовые запасы», - заявил азербайджанский лидер.

Виктор Орбан в этой связи напоминает: «В соседней с Венгрией стране уже три года идет война. На сегодняшний день потери венгерской экономики превысили 20 миллиардов евро. Всем известно, что с начала войны Европейский Союз избрал путь ее расширения, а не установления мира. Кроме того, европейская экономика находится в крайне сложной ситуации, потому что санкции подорвали рыночную экономику и основы развития Европы. Конечно, европейская экономика была основана на рыночных принципах, которые уже подорваны. Могу сказать, что сегодня корабль европейской экономики дрейфует без компаса. Хочу также отметить, что мы постоянно живем в условиях энергетического кризиса. В отличие от Америки, в Европе мы платим за газ в 3-4 раза больше, и в этих условиях сложно построить конкурентоспособную экономику.

Мы – страна, не имеющая выхода к морю. Наше достижение в том, что мы сохранили энергетические отношения с Россией. Для нас было сделано исключение. Однако Украина применяет в отношении нас ограничения. Если бы не поддержка тюркских государств, то нам сегодня было бы очень сложно обеспечить энергетическую безопасность. Однако мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить устойчивость нашей экономики».

«Не будь тюркских стран, населению Венгрии сегодня пришлось бы тратить на энергию в 3-4 раза больше. Господин Президент заверил нас, что в этом году, как и в прошлом, поставки газа в Венгрию будут обеспечены. Азербайджан заверил нас, что нам будет предоставляться газ в необходимом объеме. MVM и другие компании Венгрии могут увеличить свои акции в нефтегазовых месторождениях, трубопроводах в Азербайджане. Я рад, что в нашем распоряжении есть определенные объемы запасов газа и нефти. Возможно, для Азербайджана это не очень большой объем. Но для нас очень важно, что мы обладаем долей в нефтяных месторождениях Азербайджана. Это важно не только с экономической точки зрения, но и чисто в моральном плане. Благодаря этой дружбе мы чувствуем себя в менее сложной ситуации, менее уязвимыми», - заявил он, подчеркнув, что «именно таким образом измеряется ценность надежного партнера».

… и Зеленая

Не менее значимым направлением азербайджано-венгерского взаимодействия является зеленая энергетика.

Президент Ильхам Алиев подчеркивает, что у Азербайджана масштабная повестка в этой области.

«В течение предстоящих пяти лет мы будем производить 6 тысяч мегаватт зеленой энергии. За последние два года было налажено производство 500 мегаватт, а в течение пяти лет будет обеспечено 6 тысяч мегаватт. Я привожу все эти цифры на основе контрактов, то есть это проекты, которые будут реализованы. Таким образом, только эти проекты позволят нам сэкономить около 3-4 млрд кубометров газа, основными направлениями поставок которого, конечно же, станут Турция и европейские страны», - сказал он.

Тюркский вектор

Важное место в своих отношениях Баку и Будапешт отводят гуманитарному взаимодействию. Тесные связи налажены и в рамках Организации тюркских государств (ОТГ). Венгрия активно участвует в деятельности Организации в качестве страны-наблюдателя, принимая сегодня второй неформальный саммит ОТГ.

Президент Ильхам Алиев, напомнив, что инициатором проведения неформальных саммитов Организации тюркских государств являлся Азербайджан, и первый саммит состоялся в прошлом году в Шуше, сказал: «Венгрия приняла у нас эту эстафету, и мы это приветствуем. Это еще раз показывает, что Венгрия очень привязана к своим историческим корням, что очень радует и нас».

«Нас радует и то, что сегодня на фоне шторма, царящего в международной дипломатии, меняющейся с каждым днем ситуации, роста угроз и вызовов дружественные страны собираются вместе, чтобы обсудить международные отношения», - заявил, со своей стороны, Виктор Орбан.

Как видно, азербайджано-венгерские отношения представляют собой образец взаимоуважительного, прагматичного и стратегически ориентированного сотрудничества.

В условиях нарастающей глобальной турбулентности и нестабильности мировой системы такие связи приобретают все большую значимость не только на двустороннем уровне, но и в контексте формирования устойчивой региональной архитектуры.

Таким образом, сегодня партнерство Баку и Будапешта служит важным фактором мира, стабильности и поступательного развития на широком геополитическом пространстве.