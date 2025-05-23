Экстерриториальность Зангезурского коридора: мост или тоннель?

Автор: Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор,

Чрезвычайный и Полномочный посол,

руководитель кафедры Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

В последние годы активно обсуждается проект Зангезурского коридора — транспортной артерии, которая должна соединить западные районы Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Армении. Речь идет о необходимости создания транспортной коммуникации через южные районы Республики Армения (Западный Зангезур, который после передачи его советской властью Армянской ССР именуется Сюником).

Баку настаивает на выполнении обязательства Армении по реализации концепции «Зангезурского коридора», то есть, маршрута без привлечения армянской стороны в процесс контроля при пересечении границ. Ереван же выступает против любого формата, который может быть расценён как экстерриториальный транзит, что противоречит взятым им обязательствам.

Одним из рассматриваемых вариантов реализации этого проекта является строительство экстерриториального подземного туннеля или моста через Западный Зангезур.

Геополитический контекст

«Зангезурский коридор» представляет собой стратегический проект, направленный на обеспечение прямого транспортного сообщения между основным Азербайджаном и Нахчываном. Этот проект стал актуальным после Второй карабахской войны 2020 года, когда в рамках трехстороннего соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией был зафиксирован принцип разблокировки транспортных и экономических связей в регионе.

Однако Армения, не выполняя свои обязательства, выражает опасения относительно концепции коридора, считая, что «это может подразумевать передачу части своей территории под контроль Азербайджана». Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что «Армения не обсуждала, не обсуждает и не будет обсуждать логику коридора». При этом он не упоминает подписанное им (а перед этим, очевидно, обсужденное) Трехстороннее Заявление от 9/10 ноября 2020 года, где пункт 9 гласит: «Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях».

Наблюдения показывают, что, несмотря на прошедшее время, вопрос открытия коммуникаций между Арменией и Азербайджаном остаётся не только нерешённым, но и приобретает новые противоречивые черты. Армения, не выполняя договоренности Трехстороннего заявления, пытается подвергнуть его ревизии, исключающей выполнение соглашения.

Необходимо осознать и принять: Зангезурский коридор (по Трехстороннему заявлению) - это транзитное перемещение людей, транспортных средств и грузов между двумя частями Азербайджана без остановки на территории Республики Армения. Поэтому содержание перевозимого и личности перемещающихся лиц к Республике Армения никакого отношения не имеют. Транспортные средства должны пересекать границу Армении без проверок и без остановок на транзитной армянской территории.

Отказ Армении от выполнения этих обязательств ставит под сомнение её готовность к подлинному миру.

Технические аспекты: подземный туннель или мост

Одним из возможных решений для реализации Зангезурского коридора является строительство экстерриториального подземного туннеля или моста. Такой подход позволил бы обеспечить транспортное сообщение между Нахчываном и остальной частью Азербайджана, минимизируя политические и территориальные споры.

Преимущества подземного туннеля:

- Независимость от политической ситуации: Туннель, расположенный под землей, не затрагивает суверенитет стран, через которые он проходит.

- Устойчивость к природным катастрофам: Подземные сооружения менее подвержены воздействиям внешней среды.

- Снижение экологического воздействия: Туннели могут быть спроектированы таким образом, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду.

Преимущества моста:

- Быстрота строительства: Мосты могут быть возведены быстрее, чем подземные туннели, особенно в районах с мягким грунтом.

- Меньшие затраты на строительство: Строительство моста может быть экономически более выгодным вариантом.

- Возможность использования для различных видов транспорта: Мосты могут быть спроектированы для использования как автомобильным, так и железнодорожным транспортом.

В зависимости от конкретных условий местности, геологических особенностей и финансовых возможностей, может быть выбран наиболее подходящий вариант — подземный туннель или мост.

Экономические и стратегические перспективы

Реализация экстерриториального Зангезурского коридора, включая строительство подземного туннеля или моста, может значительно улучшить транспортную инфраструктуру региона. Это обеспечит прямой доступ Нахчывана к основным районам Азербайджана, что, в свою очередь, повысит экономическую активность и стимулирует развитие торговли и инвестиций.

Кроме того, проект может стать важной частью более широких и ускоренными темпами развивающихся транспортных коридоров, таких как Транскаспийский Международный Транспортный Маршрут (ТМТМ) и «Север-Юг», способствуя интеграции региона в международные логистические сети.

Сегодня в нем заинтересованы как все страны региона (в том числе и Армения), так и внерегиональные партнеры. В этом плане визит министра иностранных дел Лаврова может послужить катализатором соответствующих шагов армянской стороны по выполнению своих обязательств.

Заключение

Строительство экстерриториального подземного туннеля или моста через Зангезур представляет собой перспективное решение для реализации Зангезурского коридора. Этот проект может способствовать укреплению экономических и транспортных связей между Азербайджаном и Нахчываном, а также еще одним путем интеграции региона, и прежде всего Республики Армения, в международные транспортные сети (альтернативная ветка Срединного коридора). Его реализация требует конструктивного подхода армянской политической элиты, смены ее парадигмы через реальный учет политических, экономических и технических факторов, а при необходимости, согласования интересов всех заинтересованных сторон.

Кстати, о «согласовании». Я уже как-то писал и говорил, что следует обратить особое внимание на последний абзац пункта 9 Заявления, который гласит: «По согласованию Сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана». Слова «согласование», «новых транспортных коммуникаций», по сути, означают, что дальнейшая реализация предшествующих положений пункта 9, открытие «Зангезурского коридора», после подписания Заявления не зависят от воли армянской стороны и не требуют «согласования», по ним уже есть подписанное согласие. Ее мнение, воля будут иметь значение уже только при строительстве новых транспортных коммуникаций.