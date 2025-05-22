Конфликт между учениками в бакинской школе привел к травмам

22 мая в полной средней школе №25 во время перемены (около 10:30) ученик VIII класса нанес лёгкие травмы другому ученику в ходе ссоры (имена учеников не называются по соответствующей причине – ред.).

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на газету "Azərbaycan müəllimi".

В Управлении образования города Баку сообщили по данному вопросу, что пострадавшему ученику была оказана соответствующая медицинская помощь, немедленно были проинформированы скорая медицинская помощь, правоохранительные органы и родители учеников:

«Вопрос взят под контроль соответствующими органами, начато соответствующее расследование.

Общественность просят с большей чуткостью отнестись к вопросу, учитывая проводимое расследование, и ссылаться на официальные заявления органов по поводу инцидента».