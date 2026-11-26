Суд общей юрисдикции Сюникской области удовлетворил ходатайство прокурора о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на три месяца в отношении азербайджанского военнослужащего Насими Мусаева.

О принятом решении сообщила в социальных сетях депутат от «Сильной Армении» Ануш Мирзоян, передает Sputnik Армения.

Напомним, что, по версии армянской стороны, 1 октября Н. Мусаев, оказавшийся на территории Армении, укрылся в одном из домов в селе Шаки Сюникской области. Будучи обнаружен, он открыл огонь из своего табельного оружия, ранив женщину — хозяйку дома, которая успела нанести ему ножевые ранения.

Прибывшие на место происшествия силовики задержали Мусаева. Заведено уголовное дело по пяти статьям Уголовного кодекса Армении, Н. Мусаев ранее был арестован на два месяца.